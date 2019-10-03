إستشهاد سعيد القميشي يشعل الجنوب .. #مليشيا_الاصلاح_تقتل_ابناء_شبوة

الخميس 3 أكتوبر 2019

سعيد القميشي

كتب الخليج 365 - خاص

أشعل إستشهاد المواطن سعيد تاجر القميشي، برصاص ميليشيا حزب الإصلاح خلال قمعها لتظاهرة سلمية في عزان بشبوة تطالب بعودة قوات النخبة الشبوانية، صفحات نشطاء الجنوب في مواقع التواصل الإجتماعي .



وأطلق النشطاء على تويتر، هاشتاج بوسم "ميليشيا الاصلاح تقتل ابناء شبوة"، حظي بتفاعل كبير من قبل النشطاء والحقوقيون الذين أكدوا أن هذه الجريمة تضاف إلى الجرائم الوحشية التي ترتكبها ميليشيا الإصلاح بحق أبناء شبوة منذ إجتياح المحافظة في أغسطس الماضي .

وتداول النشطاء لفيديو الجريمة التي أرتكبها أحد ميليشيا حزب الإصلاح خلال قتله للشهيد سعيد القميشي بدم بارد لرفضه إنزال وتسليم علم الجنوب الذي كان يحمله خلال التظاهرة السلمية .

وقال السياسي الجنوبي، الدكتور، حسين لقور، تعليقاً على الحادية"القتلة إرهابيي القاعدة في جيش الشرعية يعدمون رميا بالرصاص متظاهر سلمي في مدينة عزان في شبوة هو سعيد تاجرة القميشي جريمته أنه خرج يعبر عن رأيه سلميا في وطنه و ليس غازيا" .

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وأضاف "جيش الشرعية المطعم بعناصر القاعدة ينتقم من أنصار النخبة إنتقاما لهزائم القاعدة على يد نخبة شبوة قبل سنوات" .

أما الناشط الجنوبي، زيد الجمل، السكرتير الصحفي للواء عيدروس الزبيدي، فوجه رسالة للمعنيين قال فيها "جنود الجنرال الاحمر او بما يسميها بالجيش الوطني لشرعية الوية جرارة من محافظات ذمار، اب، يريم، عمران، صنعاء..الخ تنتشر في محافظتي شبوة و حضرموت الجنوبية المحررة من مليشيات الحوثي الاولى على الاحمر وجيشه تحرير صنعاء من مليشيات ايران" ؟

أما الإعلامي الجنوبي، أسامة عدنان، فقال " في شبوة مجرد أن تحمل علم وطنك الجنوب تصبح هدفا يجوز قتله الإخوانجية ومن والاهم يعيثون في شبوه فسادا" .

وأضاف "المحزن أن هناك من أبناءها من يعينهم على ذلك!" .. مؤكداً أن أي إختلاف مع الإنتقالي لا يبرر الوقوف مع قتلة مجرمين ولصوص .

أما رئيس المجلس الإنتقالي في لحج، رمزي الشعيبي، فقال "ما يحدث في شبوة من جرائم وحشية تقوم بها مليشيا الإصلاح الإخوانية ضد المتظاهرين العزل لم يحدث في فلسطين من قبل الجنود الإسرائيليين" .. لافتاً إلى أن المتظاهر قتل بسبب رفعة رأية الجنوب وأمام عدسة الكاميرا .. مؤكداً أنه لن تذهب دماء الأبرياء هدر .

فيما الشيخ القبلي الجنوبي المعروف، جمال بن عطّاف، قال "لحظة استشهاد سعيد تاجرة بعد محاولة احد جنود الاحتلال سحب العلم من يده ولكنه رفض فما كان من المجرم الا أن باشره باعدام ميداني من مسافة صفر!!" .

وأضاف "سيمر هذا الفيديو على كل بيت وقرية ومدينة في شبوة لتتحول إلى حمم بركانية تتفجر ضد الغزاة الذين يقتلون فلذات اكبادهم بعدما كانت النخبة تحميهم" .