تعميم حوثي على نقاط التفتيش بمصادرة الطبعة الجديدة من العملة

الخميس 3 أكتوبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ صنعاء

أقدمت عناصر تابع لمليشيا الحوثي على نهب مبلغ 400 ألف ريال من الطبعة الجديدة على أحد تجار الأسماك بعد تفتيش سيارته في إحدى النقاط الرابطة بين صنعاء والحديدة.

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وأكدت مصادر محلية أن هذه العملية جاءت بعد تعميم حوثي بمصادرة الطبعة الجديدة.

وذكرت المصادر أن المليشيات الحوثية ألزمت تجار العاصمة صنعاء بالامتناع عن تداول الفئات النقدية من العملة الوطنية بطبعتها الجديدة الصادرة عن البنك المركزي بعدن، وهددت بمصادرة أموالهم كاملةً.

وأشارت المصادر إلى أن التعميم الحوثي يكشف نية المليشيات الحوثية لمعاودة شن حملة لنهب ملايين الريالات من مصارف وشركات تجارية في مناطق سيطرتها، بذريعة التعامل بالفئات النقدية الجديدة.

إلى ذلك، حذر اقتصاديون من الانعكاسات السلبية المترتبة على إجراءات المليشيات، والتي تؤدي إلى مضاعفة معاناة المواطنين معيشياً وشحة السيولة النقدية التي تهدد استمرار أداء القطاع المصرفي والتجاري اليمني.