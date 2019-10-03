شكرا لقرائتكم خبر عن على غرار محمد علي .. رغد صدام حسين تشعل الشارع العراقي وتوجه رسالة نارية للعراقيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت رغد نجلة الرئيس العراقي السابق، صدام حسين، رسالة إلى الشعب العراقي، على وقع التظاهرات المشتعلة في البلاد، والاحتجاجات ضد حكومتهم الموالية لإيران.

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وقالت رغدم صدام حسين، في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “إن ينصركم الله فلا غالب لكم.. معكم كل العراق أيها الأبطال الصناديد، رحم الله شهداءنا، ها أنتم تسطرون ملاحم البطولة كما عهدناكم”.

وأضافت نجلة صدام حسين: “أنتم نسل أبطال القادسية أهل العراق شيعة وسنة وأكراد في الناصرية الكوت العمارة البصرة وديالى وبغداد وكل ضواحيها، وكل العراق بإذن الله رغد صدام حسين”.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات وسط وجنوب وشرقي البلاد، تظاهرات شعبية حاشدة، تطالب بإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، وإنهاء النفوذ الإيراني في بلادهم.

واندلعت اشتباكات بين قوات الأمن العراقية المدعومة بعناصر ميليشيا “الحشد” الإيراني من جهة وبين المتظاهرين من جهةٍ أخرى؛ أسفرت عن مقتل نحو 20 عراقيًا، إضافة إلى مئات الإصابات.

ورفع المتظاهرون في الغليان الشعبي المستمر وسط العاصمة بغداد، لليوم الثالث على التوالي، الخميس 3 تشرين الأول/أكتوبر، سقف مطالبهم، بحل البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة الاتحادية، عادل عبد المهدي.