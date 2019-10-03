شاهد بالفيديو .. من أجل السعودية.. رقصة جريئة لـ

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عدن - ياسمين التهامي - نشرت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل حليمة بولند فيديو لمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي. وظهرت “بولند” في الفيديو وهي ترقص على أغنية “أنا كويتي وأحب السعودية”. جديد "الخليج 365": Advertisements

ولفتت الأنظار بحركاتها كما بفستانها الأخضر الضيق. وعلقت عليه من خلال صورة نشرتها على حسابها على “سناب شات”: “اللوك النهائي”.

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