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عدن - ياسمين التهامي - يهودي يصعق الجميع ويبكي على قبر على عبد الله صالح ويتحدث اليه بسر خطير لو سمعه صالح لقام من قبره وهو يذرف الدموع مثل الاطفال ( صورة صادمة )

وجه احد اليهود من اصول يمنية انتقاد شديدي لاتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح وقال انه كان يتمنى ان يزور قبر صالح ولكنه لا يعرف اينجثة صالح ولا يعرف قبره . واضاف كنت ساطلعه على سر خطير بأن اتباعه لم يحزنهم فراقه وموته بل هم حزينين لأنهم فقدوا الاموال التي كان يمنحهم اياها صالخ . واردف ..يافهامة الرئيس كل اتباعك بياعين يميلون حيث المال ولان علي عبد الله صالح مات ولذلك بعد ان تاكدومنموته نسوه نسيان تام وهم الان يبحثون عن جهة اخرى تنفق عليهم المال .

وكشف يهودي من أصول يمنية أن هناك مؤتمريين مستعجلين على تزييف الحقائق في حرب اليمن، مبيناً أن استعجال هؤلاء يأتي والحوثي لم يهزم بعد . وقال عاموس قباص آل سالم في تغريدة له، إن هناك مؤتمريين مستعجلين على تزييف الحقائق، في إشارة منه إلى كامل الخوداني الذي نشر له تغريدتين متعاكستين . Advertisements واضاف عاموس بالقول :"قد اصحابنا مستعجلين على تزييف التاريخ من ذلحين وعاد الناس أحيا وعاد احنا ماقد تخارجنا من الحوثي اصبروا لوما نتخارج ونستلم الحكم ويموت هذا الجيل ونكتب التاريخ على كيفنا للجيل الجاي ان الإصلاحيين تحالفوا مع الحوثي وأسقطوا صنعاء واحنا تصدينا للحوثي وعاده بعمران وعملوا معه مجلس سياسي". وتابع عاموس في تغريدة ثانية بالقول :"مشكلة شلة نورا الجروي أمثال الخوداني والصوفي ونجيب غلاب والشرفي أنهم فاهمين الحزبية غلط والغلط حزبية !". وكان كامل الخوداني وهو قيادي في حزب المؤتمر قد اتهم قيادات ومشائخ مؤتمرية في محافظة إب بتسليم المواقع للحوثيين ومدافعاً عن الاتهامات التي وجهت لحزب الاصلاح بتسليم المواقع للحوثيين. وناقض الخوداني نفسه في تغريدة ثانية وفي فترة زمنية مختلفة اتهم فيها الاصلاح بعد قتال الحوثيين وأن من يقاتل الحوثيين هم المؤتمريين والسلفيين فقط .

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