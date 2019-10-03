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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : اجتماع طارئ بين قائد القوات القطرية ورئيس أركان الجيش التركي ويصدرون بيان عسكري ...ومحمد بن سلمان يطلب النجدة من ترامب "بيان "

اجتمع قائد القوات البرية القطرية اللواء "سعيد بن حصين الخيارين"، برئيس أركان القوات المسلحة التركية الفريق "ياشر غولر"، بمقر القوات البرية في قطر. Advertisements ويعتبر الاجتماع ضمن زيارة رسمية يقوم بها رئيس أركان الجيش التركي ووفد مرافق له، إلى الدوحة. وأفادت وزارة الدفاع القطرية، أن الزيارة تضمنت مناقشة العلاقات العسكرية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. كما اصطحب "حصين" الضيف في جولة تعريفية للقوات البرية، للاطلاع على أحدث المعدات الحربية التي تمتلكها القوات.

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