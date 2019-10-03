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عدن - ياسمين التهامي - أفشل محاولة اغتيال الملك على يد أفراد من عائلته.. معلومات جديدة تكشف تفاصيل مقتل عبدالعزيز الفغم

كشف الدكتور محمود رفعت، الخبير بالقانون الدولي، ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي العلاقات الدولية، تفاصيل قال إنها “مؤكدة” حول مقتل اللواء السعودي عبد العزيز الفغم، حارس الملك سلمان بن عبدالعزيز “الشخصي”.

وفي التفاصيل الجديدة، قال رفعت في تغريدة رصدتها “وطن”، ( أؤكد أن مقتل اللواء #عبد_العزيز_الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان كان نتيجة محاولة اغتيال تعرض لها سلمان ). حسب قوله.

وأضاف كاشفاً بعض تفاصيل الهجوم الذي قال إن أفراداً من الأسرة الحاكمة “نفذوه”، مشيراً إلى أن “آل سعود” أكثر الناقمين على الملك سلمان وابنه، لما رأوه منهم من إذلال. حسب قوله.

وتشهد السعودية أسوأ عصورها بالفعل في عهد الملك سلمان وولي عهده الذي استنزف خزائن المملكة، لتحقيق مخططه المجنون وتلبية نزواته الشخصية فضلا عن تضييع هيبة المملكة وتوريطها بحرب اليمن وفضيحة مقتل خاشقجي واعتقال العلماء والنشطاء والمفكرين ونشر الخلافات والشقاق بين السعوديين أنفسهم.

وتوفي اللواء عبدالعزيز الفغم مساء السبت 28 سبتمبر/أيلول 2019 في مدينة جدة غرب السعودية، بعد «نزاع شخصي» في منزل يعود لأحد أصدقائه. حسب الرواية الرسمية التي نشرها النظام السعودي.

وفاة مثيرة للشكوك لحارس الملك

لكن وفاته المفاجئة أثارت التكهنات بشأن السياسات التي تجري في القصر، بعد مزاعم أنه قد فُصل مؤخراً، وفقاً لما ورد في صحيفة The Times البريطانية.

هناك أيضاً شائعات بأن الحارس الشخصي ربما كان لديه معلومات تتعلق بوفاة الصحفي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

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أؤكد أن مقتل اللواء #عبد_العزيز_الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان كان نتيجة محاولة اغتيال تعرض لها سلمان أمس.

الهجوم نفذه أفراد من الأسرة الحاكمة، علما أن #آل_سعود أكثر الناقمين على سلمان وابنه لما رأوه منهم من إذلال. — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) September 30, 2019

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Mahmoud Refaat✔@DrMahmoudRefaat

أؤكد أن مقتل اللواء #عبد_العزيز_الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان كان نتيجة محاولة اغتيال تعرض لها سلمان أمس.

الهجوم نفذه أفراد من الأسرة الحاكمة، علما أن #آل_سعود أكثر الناقمين على سلمان وابنه لما رأوه منهم من إذلال.

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أؤكد أن مقتل اللواء #عبد_العزيز_الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان كان نتيجة محاولة اغتيال تعرض لها سلمان أمس.

الهجوم نفذه أفراد من الأسرة الحاكمة، علما أن #آل_سعود أكثر الناقمين على سلمان وابنه لما رأوه منهم من إذلال. — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) September 30, 2019

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