شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : رؤساء هيئة أركان الخليج يصدرون بيان تاريخي...والإعلان عن شن هجوم عسكري خلال الساعات القادمة "بيان" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عاجل : رؤساء هيئة أركان الخليج يصدرون بيان تاريخي...والإعلان عن شن هجوم عسكري خلال الساعات القادمة "بيان"
أكد رؤساء أركان الخليج ، على جاهزية عسكرية للتصدي لأي تهديدات أو هجمات إرهابية .
وقال رؤساء أركان الخليج ، في بيان إعلامي ، تم بحث التهديدات على المنشآت النفطية وأمن الملاحة البحرية ، فالهجمات على المنشآت النفطية انتهاك صارخ لأمن وسلامة دول المجلس .
وأضاف ، أي اعتداء على دولة في مجلس التعاون هو اعتداء على كافة دول المجلس .
وكان رؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد عقدوا اجتماعهم الاستثنائي بمدينة الرياض، الخميس، وذلك بناء على طلب القوات المسلحة بالمملكة ، للتشاور بشأن التهديدات والأوضاع الاقليمية الحالية بهدف تحقيق مزيد من التنسيق العسكري الخليجي المشترك.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : رؤساء هيئة أركان الخليج يصدرون بيان تاريخي...والإعلان عن شن هجوم عسكري خلال الساعات القادمة "بيان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.