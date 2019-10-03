شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـل: والدة الفقيد “عبدالعزيز الفغم” تفجر مفاجأة وتكشف بأن ولدها حي يرزق.. شاهد ماذا قالت؟؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجـل: والدة الفقيد “عبدالعزيز الفغم” تفجر مفاجأة وتكشف بأن ولدها حي يرزق.. شاهد ماذا قالت؟؟

تاثر عدد من اقارب الفقيد عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بالصدمة التي اصابت والدة الفقيد الفغنم وهي تقسم بالله انها هي نفسها خبأته وتعرف مكانه ولن تخبر احد الا الملك سلمان مما دفع بعضهم لتهدئتها وابعادها عن مكان حضور الجنازة .

وكان قد تداول ناشطون على موقع ”تويتر“ تسجيلًا صوتيًا لسيدة تنعى فيه اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بكلمات مؤثرة.وقالت السيدة التي لم يُعرف من هي، في التسجيل: ”قفلوا بعد الفغم كل المحاضر.. آه يا غبني عليه ويا وجودي، عظم الله أجر حمران النواظر والملك سلمان والشعب السعودي“، متمنية لوالدها الرحمة والمغفرة.



وقتل اللواء الفغم، ليل السبت/ الأحد، بالرصاص بعد خلاف بينه وبين صديقه في مدينة جدة.

Advertisements



وكشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، في وقت سابق من يوم الأحد، أن مقتل اللواء الفغم جاء على إثر خلاف بينه وبين صديق له في منزل أحد أصدقائه، معلنة أن اسم القاتل هو ممدوح بن مشعل آل علي.

وكان الراحل اللواء الفغم، حارسًا شخصيًا للملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبدالعزيز.