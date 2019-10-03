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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان : الحوثيون يعلنون رسمياً ويعترفون عن الطرف الذي يمنعهم من إيقاف الحرب والاتفاق مع السعودية ويقولون يريدون استخدامنا من اجل مصالحهم

اعلن الوزير في حكومة الحوثيين حسن زيد ان ايران تمنعهم من ايقاف الحرب مع السعودية وتستخدمهم من اجل مصالحها نص ماكتبه حسن زيد Advertisements إنتهازية إيران للغباء السعودي على حساب أشلاء الأطفال

ودماء اليمنيين .... موقف شخصي ! كتبه / حسن زيد بعض الاطراف في ايران لاتريد للعدوان السعودي ان يتوقف، وتصريحات روحاني بالأمس والناطق عن الخارجية الإيرانية وهذا التصريح الذي لايوجد لإعلانه أي مبرر الا تفسير واحد وهو يجب أن تظل السعودية غارقة في الدماء اليمنية الى أن تتفكك السعودية، وهذا التصريح انتهازية إيرانية بامتياز

ولهذا يجب علينا ان نقطع الطريق على محاولة ايران الاستمرار في إشعال النار التي تحرق اجساد اطفالنا، وتقتل شبابنا وتميت مرضانا وتفتك بضعفائنا،

نحن مع الجمهورية الاسلامية في إيران لمقاومة المشروع الامريكي الصهيوني في المنطقة، ولكي ننتصر على المشرو الصهيوني علينا أن نعزز عوامل الصمود والمقاومة العربية والإسلامية وليس إضعافها من خلال استثمار الغباء السعودي،

صحيح ان هؤلاء الذي يريدون أن تظل السعودية غارقة في مستنقع الدماء اليمنية لايمثلون إيران الثورة التي يقودها الولي الفقيه الملتزم باحكام الله في الحرص على حفظ الدماء المعصومة، بل يمثلون العقلية للبراجماتية التي تتفشى في كل مفاصل السلطات في العالم وتظهر من خلال سلوكها هذا، وأنا لا اخفي سراً أن قلت أن الحكومة الإيرانية رفضت تقديم أي مساعدة ولو محدودة اقتصادية أو مالية للحكومة والشعب اليمني للتخفيف من حجم الكارثة والأعباء الاقتصادية التي خلفها العدوان المسيطر على المنافذ الجمركية والمتصرف بعائدات النفط والغاز،

ومع كل مايقال عن محاولة هؤلاء استغلال نقاط ضعف العقلية البدوية الدموية التي تسيطر على نفسية وروحية وقدرات ابن سلمان الإدراكية الأ أن المسؤلية الجنائية والأخلاقية تقع على عاتق عمالة ابن زايد للصهيونية وتبعية ابن سلمان له بغباء يفوق التصور

الا أن تصريحات كهذه من الواضح خصوصا بعد تكررها في كل محطة نقترب من الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار يسارعون إلى إصدار تصريح يكون كالخرقة الحمراء التي ترفع في وجده الثور الإسباني الذي يمثله هنا محمد بن سلمان،

اجزم بان تصريحات محمد بن سلمان بالامس التي صرح فيها ضمنا قبوله بمبادرة السلام التي اطلقها الرئيس المشاط هي الدافع الذي اطلق هذه التصريحات المستفزة،

وهكذا اعطي تصريح سقوط العاصمة الرابعة وسلسلة التلميحات والتصريحات وآخرها هذا التصريح نفس الدلالة، الحرب في اليمن بين ايران والسعودية ونحن مجرد قرابين او أدوات،

شخصيا وأنا أمثل نفسي فقط ولا أمثل حتى الحزب الذي أنا أمينه العام لاني لم استشر قيادة الحزب في الإعلان عن هذا الموقف، أقول أن اسف لدرجة الصدمة من هذا الموقف الذي عبر عنه تصريح باقري ومن قبله الرئيس روحاني وقبل ذلك محمد صادق الحسيني وما بينهما لانه لاتقل عدائية للشعب اليمني من حيث اثرها عن الإجرام السعودي الاماراتي المتوحش.

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