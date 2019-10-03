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عدن - ياسمين التهامي - سيدة متهورة تقتحم مقر أسد في حديقة حيوانات (فيديو)

في موقف خطر، قررت متهورة اقتحام مقر الأسد في حديقة حيوانات برونكس في نيويورك، من أجل الحصول على فيديو مميز ونشره على إنستغرام.

ومثلما شهدنا من مجازفات خطيرة من الكثيرين من أجل السيلفي، غامرت هذه السيدة التي لم يُكشف عن هويتها، بحياتها لاستعراض شجاعتها ونشر الفيديو على إنستغرام لجمع الإعجابات.

وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة ”مترو“ البريطانية، يمكن رؤية السيدة داخل المكان المخصص لأسد أفريقي، تقف وجهًا لوجه مع الحيوان المفترس، تلوح له وترقص أمامه بكل بساطة، في محاولة لاستفزازه.

وأثارت الواقعة ذعر الزوار، الذين قال أحدهم، وهو رجل يدعى هرنان ريونسو: ”كنت برفقة زوجتي وابني عندما شاهدنا السيدة، ولكنني ظننت في البداية أن ذلك عرضٌ استعراضي تابع للحديقة، ولكني أدركت أن الأمر ليس كذلك“.

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وأضاف: ”كانت السيدة في مواجهة الأسد ترقص وتقول له مرحبًا، لقد كان موقفًا في غاية الجنون، خاصة أن الأسد غضِب وزأر في إحدى اللحظات، وحينها قررت المغادرة مع أسرتي“.

وكان يفصل بين السيدة والأسد خندق، ولكنه لا يمنع خطورة الموقف.

وأثارت الواقعة استياء مسؤولي الحديقة، إذ قال متحدث رسمي: ”كان هذا الإجراء انتهاكًا خطيرًا وغير قانوني كاد يؤدي إلى إصابة خطيرة أو وفاة، فالحواجز والقواعد توجد من أجل الحفاظ على سلامة الزوار والموظفين والحيوانات أيضًا“، كما علق رواد الإنترنت على الأمر، إذ قالت إحدى المستخدمات: ”يبدو أن الأسد مدركٌ لحماقة السيدة“.

ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءٍ قانوني ضد السيدة أم لا.