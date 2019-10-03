الاكثر مشاهدة - عــــــــاجل : قرار جمهوري جديد بتعيين في منصب عسكري رفيع (الاسم)

شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : قرار جمهوري جديد بتعيين في منصب عسكري رفيع (الاسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدر اليوم قرار جمهوري قضى بتعيين فائز سالم موسى طاحس سعد مديراً عاماً لشرطة محافظة أرخبيل سقطرى ويرقى الى رتبة عقيد. وكانت الحكومة الشرعية قد أكدت دعمها الكامل لقيادة محافظة سقطرى وإجراءاتها لحفظ أمن واستقرار المحافظة. Advertisements ​​​​​​​​​​​​ والثلاثاء الماضي... عاد محافظ محافظة أرخبيل سقطرى رمزي محروس، إلى المحافظة بعد رحلة علاجية خارج البلاد استغرقت عدة أشهر.

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