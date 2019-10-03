بمساعدة رئيس الوزراء معين عبدالملك.. الامارات تستعيد السيطرة على نشاط تصدير النفط في اليمن.. وهذا هو...

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عدن - ياسمين التهامي - سيطرت الامارات العربية المتحدة على نشاط تصدير النفط في اليمن بعد ان وقعت انفاقية مع رئيس الوزراء معين عبد الملك منحها الحق في تصدير النفط عبر الموانئ اليمنية .

‏وكان رئيس الوزراء اليمني قد ابرم اتفاقية مع شركه ادنوك الامارتيه لتصدير النفط اليمني بمقابل الحصول على دعم لقطاع الكهرباء في محافظة عدن.

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وقال ناشطون ان خدمات الكهرباء في العاصمة المؤقته شهدت تراجعنا حاد منذ توقيع الاتفاقية، مشككين في ان تكون هذه الاتفاقات مجرد شرعنة من قبل حكومة عبدالملك للفساد الاماراتي الذي بات يسيطر على جميع مفاصل الحياة في المحافظة.

و في هذا السياق اتهم الصحفي الجنوبي انيس منصور اتفاقات رئيس الوزراء مع الامارات بالفساد المشرعن لنهب ثروات اليمن عبر بوابة الحكومة المعترف بها دوليا.

وكتب في حسابه على تويتر منتقدا اتفاقية الحكومة مع شركة ادنوك الاماراتية بانها "شرعنه لسرقات الامارات التي تقوم بها باليمن للنفط والغاز اليمني والاصطياد في البحر وسرقه الاثار وغيرها"

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد من التغريدات تحت هشتاق ‎#قايمه_العار_بالشرعيه_اليمنيه ، انتقدوا فيها ما اسموه تواطئ رئيس الوزراء مع دولة الامارات التي اصبحت مسيطرة على قرارات الحكومة وتوجهاتها بشكل كبير،بجسب تغريداتهم.

واستغرب مراقبون من الحركة النشطة لرئيس الوزراء في الاتجاه المضاد لتوجهات الدولة اليمنية التي حاول الحد من سيطرة الامارات على مؤسسات الدولة في عدن والجنوب بشكل عام، وقالوا في تغريدات بان معين عبدالملك اصبح يشكل جبهة داخلية في مواجهة الدولة، مطالبين بوضع حد لتحركاته التي وصفوها بـ"المشبوهة".

وطالب ناشطون من الدولة الاتعاض من الماضي وحسن اختيار قيادات "رجال دولة صادقين لا يمتلكون ميزان يبتاعون ويشترون بالبلد" ،حد تعبيرهم، خاصة في ظل الوضع الاستثنائي الذي تمر به اليمن ، محذرين من انهيار ما تبقى من كيان الدولة في حال استمرت بالعتماد على امثال رئيس الورزاء الحالي وبعض القيادات التي اثبتت التجربة القصيرة لهم في الحكومة سوء الاختيار.