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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الصور التي هزت وجدان كل اليمنيين شمالا وجنوبا وجعلت الشماليين يكرهون الشرعية ويلعنونها ويعلنون تأييدهم لأبناء الجنوب في اعلان دولتهم المستقلة ( صور مؤثرة جدا )



استنكر ناشطون من الجزاء الذي قابلت به الحكومة الشرعية أسرة الشهيدة البطلة أصيلة الدودحي التي حملت سلاحها وقتلت عدة حوثيين حتى سقطت شهيدة.

وكانت أصيلة أحد الرموز الشجاعة في مواجهة الحوثيين حين اقتربوا من منطقتها ومنزلها وأصبحت نار على علم حين سمع الجميع بقصتها.

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رغم بطولة أصيلة الدودحي وبسالتها وشجاعتها في مواجهة المليشيا الحوثية التي ترتكب المجازر والانتهاكات في كل المناطق التي تسيطر عليها كل يوم إلا أن أسرة أصيلة تعاني ألآم النزوح والتشرد في محافظة الضالع ولم تكلف الحكومة الشرعية نفسها بالتعرف على أوضاع أسرة البطلة أصيلة حيث تعيش أسرتها في منزل متهالك شبه مدمر وبالإيجار.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمنزل الذي تعيش فيه أسرة أصيلة والذي يظهر تهالكه والذي أصبح شبه مدمر وقد يؤدي بحياة الأسرة في حال الانهيار فأين دور الحكومة الشرعية وما رأي رئيس وزرائها معين عبدالملك الذي يفترض أن يكون لحكومته الشرعية الدور البارز في تأمين سكن لائق وراتب لبطلة استبسلت وضحت بحياتها من أجل دحر مليشيات الحوثي وقتالها لا أن يتم التنكر لأسرتها بهذه الطريقة.

وكانت تضحية الشهيدة أصيلة قد حظيت بتفاعل وإشادات كبيرة من قبل مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع والقنوات الإعلامية والوسائل الدولية في حينه وفي تفاصيل القصة أن البطلة الشهيدة أصيلة حملت سلاحها وواجهت مليشيا الحوثي بمفردها قبل أن تستشهد برصاصهم، حيث واجهت حوثيين حاولوا الاعتداء على منزل أسرتھا بعدما أقدموا على قتل عمها لترد لهم الصاع صاعين بقتل 4 منھم وإصابة 5 آخرین إصابات بالغة.