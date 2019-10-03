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عدن - ياسمين التهامي - التربة:قتل وترويع وسط مدينة التربة واستهداف حراسة المحافظ

التربة: قتل وترويع وسط المدينة واستهدف حراسة المحافظ من قبل مليشيات الحشد الشعبي

الخميس 03 أكتوبر 2019

جهينة يمن-خاص

كشفت مصادر خاصة "لجهينة يمن " حدوث مواجهات عنيفة وسط اسواق مدينة التربة في محافظة تعز.

وأكد شهود عيان أن المواجهات اندلعت بعد محاولة الحشد الشعبي القادمة من تعز برفقة منصور الأكحلي مدير أمن تعز قبل شهر ولم تعد معه الى مدينة تعز وبدأت الاشتباكات الواحدة ظهرا من يوم الخميس 3/10/2019 م استخدم المهاجمون القنبل والاسلحة المتوسط والثقيلة سقط على إثر ذلك كل من اسامة عبدالحكيم شمسان الأشعري وزميله اشرف عبدالجبار عبدالله حزام من اهالي ذبحان وهما من حراسة محافظ محافظة تعز نبيل شمسان القدسي.

واوضحت المصادر بأن محمد الازرق وبهاء القدسي وهما يتبعان اللواء الرابع جبلي مشاة والآخر يتبع اللواء (17) أقدمت المليشيات على مهاجمة سيارة المحافظ ومن بداخلها بهدف الاستحواذ ونهب السيارة نوع تويوتا هايلوكس.



مضيفة بأن عناصر المليشيات هاجمت عناصر حراسة المحافظ وباشرتهم بإطلاق الرصاص بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل بهدف نهب السيارة ( هيلوكس ) بذريعة أن السيارة تابعة لطارق محمد عبدالله صالح .

واسفر الهجوم عن جرح رجل مسن يدعى انيس ردمان الذبحاني وعبدالجبار المدار وشقيق الشهيد اسامة ويدعى مراد الاشعري وإمرأة مسنة اثناء مرورها بالشارع ونقل الجرحى الى مستشفى خليفة العام لتلقي الاسعافات اللازمة.

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بالاضافة أن المليشيات قامت باعتراض سيارة اسامة الحصبري واقتادته الى مكان مجهول احد المشيخ المحليين ويتبع كتائب ابو العباس حسب المزاعم ونهب سلاحه اثناء مروره مصادفة بمكان الاشتباك .

المصادر أكدت بان الاشتباكات توسعت داخل مدينة التربة ، مع قدوم اربع اطقم عسكرية وسيارتين نوع هايلكس قادمة من نقيل مصير بالمسبوب بأديم تحمل مسلحين وعتاد عسكري قادم من منطقة الصبيحة بلحج وصلت الى التربة.

اضافت المصادر بان قيادة القوات الخاصة وقفت عاجزة عن أداء واجبها المهني امام التعزيزات العسكرية التي تصل تباعا من اماكن مختلفة الى المدينة .

المصادر ذاتها كشفت أن عبده سالم المقطري احد قيادات اللواء الرابع قام بنشر الملثمين وأرباب السوابق في الأحياء السكنية والشوارع الخلفية لمدينة التربة ونشر القناصة على اسطح المباني المرتفعة .

الى ذلك اكدت المصادر أن المتسوقين لم يستطعوا العودة الى قراهم بسبب اغلاق الطريق العام بين التربة والمناطق الغربية من التربة واضطررن طالبات الجامعة والمعاهد السير على الاقدام مسافات طويلة بعد أن تقطعت بهن السبل .

جدير بالذكر أن اللواء الرابع قام بإطلاق اعيرة معدلات باتجاه مواقع اللواء (35) مدرع ولم يتم الرد على مصادر النيران وتهدف هذه العملية الى جر اللواء (35) للاقتتال الداخلي.



وقد شوهدت النيران تندلع من منزل قائد الكتبة الأولى باللواء الرابع بعد مهاجمة غاضبين على مقتل الشابين هذا اليوم كما فرضت مليشيات الحشد الشعبي طوقا امنيا على مستشفى خليفة العام رغم النداءات لفك الحصار دون جدوى .

الى ذلك حمل المواطنون ادارة أمن الشمايتين ما يحدث في التربة من تراخي وفلتان أمني منذ قدوم المدير الجديد (العليمي) الموالي للاصلاح وغياب تام لدورها في حفظ الأمن والاستقرار للسكان المقيمين والنازحين على حد سواء.