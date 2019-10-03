المجلس الإنتقالي الجنوبي يؤكد أن دماء الشهيد سعيد القميشي لن تذهب هدراً

الخميس 3 أكتوبر 2019

المجلس الإنتقالي الجنوبي

كتب الخليج 365

أكد أمين عام المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد حامد لملس، أن دماء الشهيد سعيد تاجرة القميشي، الذي أستشهد برصاص ميليشيا حزب الإصلاح في شبوة لن تذهب هدرا .



جاء ذلك في برقية عزاء ومواساة بعثها لأسرة وأهل الشهيد وأبناء شبوة قاطبة، في استشهاد البطل سعيد تاجرة القميشي، الذي اغتالته الأيادي الغادرة والجبانة، صباح اليوم الخميس، الموافق 3 أكتوبر 2019، في مدينة عزان أثناء مشاركته في تظاهرة سلمية .

Advertisements

وقال "ببالغ الأسى والحزن والألم تلقينا نبأ استشهاد المغفور له بإذن الله تعالى المناضل البطل سعيد تاجرة القميشي الذي اغتالته الأيادي الآثمة بكل وحشية وبدم بارد لمجرد إنه خرج ليعبّر عن موقفه بطريقة سلمية وحضارية مع جموع المتظاهرين من أحرار شبوة الذين تجمعوا للتعبير سلميا عن رفضهم لتحويل محافظتهم إلى بؤرة ومحطة ينطلق منها الإرهاب القادم من خارج محافظتهم والذي يحركه تنظيم وجماعة الإخوان المتأسلمين" .

وأضاف "لقد تابعنا الأحداث الدامية في عزّان والتي تم التعامل فيها مع المتظاهرين سلميا بطريقة وحشية وقمعية، تم فيها استخدام العنف المفرط والنيران الحية تجاه المتظاهرين العزّل والتي أسفرت عن استشهاد المناضل سعيد تاجرة القميشي وإصابة وجرح عدد آخر من المتظاهرين" .

وعبر لملس إزاء هذه الأعمال والممارسات المشينة والجبانة والمدانة الخارجة عن العرف والدين والأخلاق والإنسانية، عن عظيم مشاعر الأسى والحزن والألم برحيل واستشهاد المناضل سعيد تاجرة القميشي .. مؤكداً أن هذا الفعل الإجرامي والوحشي لن يمر مرور الكرام، ولن يفلت مرتكبيه من الحساب والعقاب عاجلاً أو آجلاً، ولا يمكن لشبوة الأبية ولا أبنائها الأحرار أن يقبلوا أن تُسفك دماءأابنائها بدماء باردة من دون أن يكون هناك رد يُعرّف المتطاولين على شبوة من هي شبوة، ومن تكون .

كما أكد أن هذه الأفعال والممارسات لن تُثني أبناء شبوة من قول كلمتهم ولن تفلح في إخراس أو تكميم أفواههم و تحديد مواقفهم الرافضة لبقاء المليشيات المتطرفة في أرضهم الطاهرة، بل إنها ستزيد أبناء شبوة عزيمة وإصراراً وثباتاً على مقاومة العدوان والتصدي له بكافة الأشكال والوسائل حتى تحرر شبوة كاملة من الغزاة ويعود لها أمنها وسلمها واستقرارها الذي أسهمت فيه النخبة الشبوانية التي تم الغدر بها لتعود شبوة لمربع الفوضى والانفلات والضياع.