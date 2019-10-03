العولقي يعتبر إعدام الإصلاح للشهيد سعيد القميشي عودة لممارسات داعش

الخميس 3 أكتوبر 2019

سالم ثابت العولقي

كتب الخليج 365

أعتبر عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، سالم ثابت العولقي، إعدام ميليشيا الإصلاح للشهيد سعيد تاجرة القميشي، عودة لممارسات تنظيم داعش الإرهابي إلى محافظة شبوة وذلك بعد تطهيرها من العناصر المتطرفة من قبل قوات النخبة .

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وقال العولقي في سلسلة تغريدات له على خلفية الحادثة، "مليشيات حزب الإصلاح الإخواني التي تسمي نفسها بقوات الشرعية تنفذ إعدامات ميدانية بحق متظاهرين سلميين من أبناء محافظة شبوة خرجوا للتعبير عن رفضهم لمشروع الفوضى والإرهاب وتأييداً لقوات النخبة الشبوانية والمطالبة بعودتها لتثبيت الأمن والاستقرار في المحافظة" .. مضيفاً "ممارسات داعش تعود مجدداً" .

وتابع في تغريدة أخرى، "هكذا تعدم مليشيات الإصلاح والقاعدة أبناء محافظة شبوة السلميين العزل بمباركة أدوات علي محسن الأحمر" .. متوجهاً بالعزاء لأسرة الشهيد واصدقائه ومحبيه والشفاء العاجل للجرحى الأحرار.

وقال "واهم من يظن انه سيذل أبناء شبوة ويكسر إرادتهم الحرة" .. مشيراً إلى أنه رغم الإعدامات الميدانية والقمع والمداهمات التي نفذتها مليشيات حزب الإصلاح الا ان المئات من أبناء شبوة اصروا على إكمال الفعالية الجماهيرية .

ولفت إلى أن الحاضرين رددوا شعارات تدعو لاستقلال الجنوب وعودة قوات النخبة الشبوانية وشعارت أخرى مناوئة لحزب الإصلاح والحوثي وكافة التنظيمات المتطرفة.