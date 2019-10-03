الرئيس هادي يعين مديرا عاما لشرطة سقطرى

الخميس 3 أكتوبر 2019 الرئيس هادى كتب سقطرى - الخليج 365 صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (34) لسنة 2019م قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ فائز سالم موسى طاحس سعد مديراً عاماً لشرطة محافظة أرخبيل سقطرى ويرقى الى رتبة عقيد.

Advertisements ويأتي هذا القرار الجمهوري بتعيين العقيد فائز ليخلف مدير عام شرطة محافظة سقطرى العميد علي أحمد الرجدهي. وقبل الرجهدي كان يدير أمن سقطرى العميد سعد عامر سالم بن نصيب.

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