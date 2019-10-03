انفجار الوضع العسكري بين فصائل المرتزقة في تعز

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز

أكدت مصادر محلية في محافظة تعز تجدد المواجهات مساء اليوم الخميس، بين قوات حزب الإصلاح و كتائب أبي العباس جوار مجمع الأمين وسط المدينة..

وكانت مواجهات مسلحة، اندلعت صباح اليوم الخميس، عقب مهاجمة قوات تابعة للواءين الرابع و (17 مشاه) المحسوبه على حزب الاصلاح لموكب محافظ تعز في حكومة المرتزقة.

وذكرت المصادر أن جنود اللواء المحسوبين على حزب الاصلاح هاجموا موكب المرتزق نبيل شمسان في مدينة التربة وقتلوا اثنين من المسلحين التابعين لحراسته، مشيرة الى قيام الاخير بطلب تعزيزات من اللواء 35 مدرع التابع لكتائب ابو العباس ، وفور وصولها باشرت الاشتباك مع افراد اللواءين مما ادى الى وقوع جرحى من الطرفين اضافة الى قتلى الحراسة وهم (اسامة شمسان 35 عاما، واشرف حزام 38 عاما) كما اصيبت إمرأة بطلق ناري .

وباشرت قوات كتائب أبي العباس بمهاجمة تعزيزات من مليشيات الحشد الشعبي التي كانت في طريقها لمساندة اللواء 17 مما ادى الى تجدد الاشتباكات داخل الاحياء المأهولة بالسكان وأمام المحلات التجارية في مثلث البيرين والقرى القريبة منه.