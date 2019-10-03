صعدة في أسبوع: غارات جوية مركزة وتقدم للجيش على أكثر من محور

الخميس 3 أكتوبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ خاص:

شهدت محافظة صعدة، شمالي اليمن، الكثير من الأحداث خلال الأسبوع الجاري.



عمليات جوية

على مستوى العمليات الجوية، نفذت مقاتلات التحالف غارات على مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا الحوثي سبع مديريات خمس منها حدودية مع المملكة العربية السعودية.

وأسفرت العمليات الجوية للتحالف عن مقتل وإصابة العديد من مسلحي المليشيا، بينهم قيادات ميدانية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات والأسلحة والذخائر.

واستمرت الغارات الجوية على مدار الأسبوع الجاري، ومكنت قوات الجيش الوطني من التقدم على أكثر من جبهة.

مواجهات وتقدم

على الصعيد الميداني، تمكنت قوات الشرعية، وبإسناد من مقاتلات التحالف، من تحقيق تقدم في أكثر من جبهة، كان أبرزها السيطرة على سوق "آل ثابت" في مديرية قطابر يوم أمس، بعد مواجهات عنيفة مع مسلحي المليشيا.

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ويعد سقوط المديرية التي دخلت على خط المواجهات حديثا من المواقع المهمة التي تبسط قوات الجيش سيطرتها عليها في المحافظة.

وفي مديرية باقم، شمالي المحافظة، شنت وحدات عسكرية، يوم الاثنين، هجوماً مزدوجاً على مواقع شرق (جبل شيحاط) ومواقع اخرى غرب (قرية آل مزهر) وحررت مواقع هامة في المديرية.

واستولت تلك الوحدات على كمية من الأسلحة والذخائر في المناطق التي فرت منها المليشيا.

كما هاجمت سيطرت قوات الجيش، الأربعاء، على مواقع أخرى غرب قرية آل مزهر جنوب شرق مركز باقم.

كما سيطرت قوات الجيش على مواقع في مديريتي كتاف والصفراء شرقي المحافظة.

سقوط صاروخ

إلى ذلك، سقط صاروخ بالستي في محافظة صعدة أطلقته المليشيا من العاصمة صنعاء.

وأكد تحالف دعم الشرعية، الأحد، أن الصاروخ سقط في صعدة بعد دقائق من إطلاقه باتجاه الأراضي السعودية من العاصمة صنعاء.

وهذا هو ثاني صاروخ حوثي يسقط في صعدة خلال عشرة أيام، حيث سقط الأسبوع الماضي، بالستي آخر في المحافظة بعد إطلاقه من محافظة عمران القريبة.

وتعد محافظة صعدة أهم معقل لمليشيا الحوثي، ومنها انطلقت، أواخر العام 2015، للسيطرة على عدد من المحافظات اليمنية.