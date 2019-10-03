القوات المشتركة تسيطر على عدة مواقع شمال محافظة الضالع

الخميس 3 أكتوبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أكدت مصادر ميدانية في محافظة الضالع، جنوبي اليمن، الخميس 3 أكتوبر /تشرين الأول 2019، اندلاع اشتباكات عنيفة، فجراً، في جبهة الأزارق واستمرت لساعات.

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ونقلت وكالة "خبر" عن المصادر، أن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني تمكنت من السيطرة على عدة مواقع وكبدت المليشيا خسائر في المعدات والأرواح.

وطبقا للمصادر، فإن القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية والحزام الأمني دحرت المليشيا من حوالى اثنين كيلو متر من قطاع الحشاء الذي كانت تحاول المليشيات السيطرة عليه.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن القوات المشتركة صدت الهجوم وسيطرت على عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها مليشيات الحوثي وتم تحرير المواقع المطلة على موقع الحشاء وتأمينها بشكل كامل.

وتشهد جبهات شمال الضالع، منذ أشهر، مواجهات عنيفة بين القوات المشتركة والمليشيا الحوثية المدعومة من إيران.