صرف رواتب المتقاعدين المدنيين في عموم محافظات الجمهورية الأحد المقبل

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الخميس 3 أكتوبر 2019
رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات علي الهدار
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الخليج 365 ـ متابعات
أعلن رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات علي الهدار، عن صرف معاشات المتقاعدين المدنيين بجميع محافظات الجمهورية لشهر أكتوبر، ابتداءً من يوم الأحد القادم.
وأكد رئيس الهيئة علي الهدار، بحسب ما نقتله عنه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أنه بتوجيهات من الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، سيتم صرف معاشات المتقاعدين المدنيين بجميع محافظات الجمهورية بما فيها المحافظات الغير محررة لشهر أكتوبر 2019م ابتداءً من يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر.
ودعا الهدار، كافة المتقاعدين للتوجه إلى مراكز البريد والبنوك وفروع بنك الكريمي على مستوى الجمهورية لاستلام معاشاتهم لشهر أكتوبر.
وشدد رئيس الهيئة العامة للتأمينات على ضرورة اصطحاب الوثائق الثبوتية عند التوجه لاستلام المعاشات.
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