اخبار الخليج / اخبار اليمن

مكافحة الإرهاب يلقي القبض على خلية إرهابية تابعة لداعش في عدن

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الخميس 3 أكتوبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

مكافحة الإرهاب يلقي القبض على خلية إرهابية تابعة لداعش في عدن

كتب

الخليج 365

أعلنت قوات مكافحة الإرهاب بالعاصمة عدن، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم الدولة "داعش" .

Advertisements

وذكر المتحدث باسم فريق مكافحة الإرهاب، أن الخلية التي تم ضبطها مكونة من ثلاثة إرهابيين وتورطت في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية والإغتيالات التي شهدتها عدن مؤخراً .

وذكر مصدر أمني في فريق مكافحة الارهاب، أن الإعترافات الأولية كشفت تورط الخلية في تنفيذ ثلاث عمليات إغتيال لصالح تنظيم داعش في عدن .

ونقل المصدر عن الاعترافات الأولية للمتهم "محمد عثمان" والذي يقطن في عمر المختار -حسب قوله- قوله أنه اشترك في ثلاث عمليات للتنظيم في العاصمة عدن، بمشاركة المقبوض عليهم "عبدالعزيز" و "عمار شريف" مشتركين في الخلية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكافحة الإرهاب يلقي القبض على خلية إرهابية تابعة لداعش في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا