مكافحة الإرهاب يلقي القبض على خلية إرهابية تابعة لداعش في عدن

الخميس 3 أكتوبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365

أعلنت قوات مكافحة الإرهاب بالعاصمة عدن، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم الدولة "داعش" .

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وذكر المتحدث باسم فريق مكافحة الإرهاب، أن الخلية التي تم ضبطها مكونة من ثلاثة إرهابيين وتورطت في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية والإغتيالات التي شهدتها عدن مؤخراً .

وذكر مصدر أمني في فريق مكافحة الارهاب، أن الإعترافات الأولية كشفت تورط الخلية في تنفيذ ثلاث عمليات إغتيال لصالح تنظيم داعش في عدن .

ونقل المصدر عن الاعترافات الأولية للمتهم "محمد عثمان" والذي يقطن في عمر المختار -حسب قوله- قوله أنه اشترك في ثلاث عمليات للتنظيم في العاصمة عدن، بمشاركة المقبوض عليهم "عبدالعزيز" و "عمار شريف" مشتركين في الخلية.