- 1/2
- 2/2
الخميس 3 أكتوبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
أعلنت قوات مكافحة الإرهاب بالعاصمة عدن، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم الدولة "داعش" .
وذكر المتحدث باسم فريق مكافحة الإرهاب، أن الخلية التي تم ضبطها مكونة من ثلاثة إرهابيين وتورطت في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية والإغتيالات التي شهدتها عدن مؤخراً .
وذكر مصدر أمني في فريق مكافحة الارهاب، أن الإعترافات الأولية كشفت تورط الخلية في تنفيذ ثلاث عمليات إغتيال لصالح تنظيم داعش في عدن .
ونقل المصدر عن الاعترافات الأولية للمتهم "محمد عثمان" والذي يقطن في عمر المختار -حسب قوله- قوله أنه اشترك في ثلاث عمليات للتنظيم في العاصمة عدن، بمشاركة المقبوض عليهم "عبدالعزيز" و "عمار شريف" مشتركين في الخلية.
كانت هذه تفاصيل خبر مكافحة الإرهاب يلقي القبض على خلية إرهابية تابعة لداعش في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.