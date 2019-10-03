ناشطون جنوبيون يطلقون هاشتاج عن جرائم الإصلاح في شبوة

الخميس 3 أكتوبر 2019

تويتر

كتب الخليج 365 ـ خاص:

أطلق ناشطون جنوبيون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج عن جرائم حزب الإصلاح في شبوة.



وأطلق الهاشتاج بعد مقتل أحد المتظاهرين على يد قوات الإصلاح في مدينة عزان بالمحافظة اليوم الخميس، تشرين الأول 03، 2019.

وتحت الهاشتاج كتب ناشطون وسياسيون تغريدات مدينة لجريمة عزان.

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وكتب فضل الجعدي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي: بإصرار متعمد تظهر عصابات القتل الإخونجية حقدها الدفين على الجنوبيين ونشطائهم.

وأضاف الجعدي: الشهيد سعيد تاجرة القميشي كان اليوم أحد ضحاياهم في الفعالية السلمية المقامة في عزان شبوة ومواجهة العزل بالقوة والذخائر الحية.. إنهم قتلة والصور تعبر عن جرائمهم.

وكتبت الناشطة حنان اليافعي: من يقتل رجال شبوة ومناضليها بهذا الشكل، لن يؤتمن على مستقبل شبوة، وسيظل مجرد حذاء لقوى النفوذ التي تنهب ثروات شبوة .

وغرّد مالك اليافعي قائلا: مثل ما كانت دماء الشهيد ابواليمامة شرارة الغضب لطرد مليشيا الارهاب والقتلة من عدن، سوف تكون دماء شهيدنا سعيد القميشي شرارة إحراقهم وطردهم من شبوة.

وتابع: خسرنا شهيدا ولكن لم ولن نخسر الوطن وكلنا دون تراب ارضنا، لن نساوم ولن نتراجع ولن نتنازل الخلود للشهداء.