حصري.. إضراب جزئي بمحاكم تعز بسبب نجل قيادي إخواني 

الخميس 3 أكتوبر 2019

محاكم تعز

كتب الخليج 365 - علي كامل:

أفادت مصادر خاصة، اليوم الخميس، بأن محاكم تعز أعلنت إضرابا جزئيا بسبب نجل قيادي إخواني.



وقالت المصادر لمراسل "الخليج 365"، فإن الإضراب في المحاكم يأتي احتجاجا على قيام نجل مستشار محور تعز الاستاذ العميد عبده فرحان"سالم" بالاعتداء على أحد قضاة محكمة غرب تعز.

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وذكرت المصادر، أن اضرابا جزئيا عم محاكم مدينة تعز ونادي قضاة تعز مايزال بصدد التشاور للخروج بموقف موحد ازاء ماتعرض له القاضي بكيل القباطي رئيس الشعبة الشخصية بمحكمة غرب تعز في أحد شوارع المدينة عندما اعترضه (نجل الإخواني عبده فرحان) ومجموعته المسلحة وهدده ونهب سلاح حارسه الشخصي ،دون أي اعتبار لهيبة القضاء أو احترام للقاضي.

وتقول المصادر، إن بعض محاكم تعز أغلقت كليا بسبب نجل قائد قوات الاصلاح في المحافظة.

وذكرت مصادر قضائية أن القضاة في المحاكم بدأوا اضرابا كليا عن العمل.

وجاء الاضراب عقب اعتداء نجل مستشار قائد محور تعز وقائد قوات الاخوان ، عبده فرحان سالم ، على قاضي محكمة غرب تعز، الاثنين. وهذا الاعتداء ليس الاول فقد سبق لحوادث مماثلة تعرض لها القضاة احدها دفعت بقائد فصيل مسلح إلى اقتحام قاعدة المحكمة والإفراج عن سجين خلال جلسة المحاكمة.

وتعيش مدينة تعز الخاضعة لسلطة الاصلاح فو