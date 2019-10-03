شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــاجل : اسرائيل تخرج عن صمتها وتفجر مفاجأة مدوية بشأن مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، مفاجأة مدوية، عن مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدًا أن الحدث عملية تصفية لاثنين من ضباط الحرس الملكي. جديد "الخليج 365": Advertisements وكتب "كوهين" عبر حسابه على "تويتر" :"هؤلاء الاثنين من ضباط الحرس الملكي لواء عبدالعزيز الفغم ومقدم ممدوح آل علي جميعهم قتلوا في نفس الساعة ونفس المنزل الذي عليه حراسة أمنية مشددة في جدة .. فمن يصدق رواية ان واحدهم قتل الاخر بسبب خلافات مالية !! عليه ان يراجع حيثيات القضية وتفاصيلها.

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