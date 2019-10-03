شكرا لقرائتكم خبر عن "صور"يحيى صالح يتدخل لإنقاذ رفيقته من قبضة الأمن المصري بسبب جواز أحمر حوثي! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خاص

تدخل يحيى صالح قائد الأمن المركزي السابق وأحد أفراد أسرة الرئيس اليمني الراحل علي صالح للإفراج عن الإعلامية حنان حسين الذي القي القبض عليها بمطار القاهرة كونها تحمل جواز دبلوماسي صادر عن سلطات الحوثيين .

جديد "الخليج 365":

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واحتجز الأمن المصري حنان حسين فور وصولها للمطار كونها تحمل جواز دبلوماسي صادر من سلطات الحوثيين ،وفي وقت سابق عممت الخارجية اليمنية بعدم التعامل مع جوازات السفر الصادرة عن الحوثيين ،وأثار إمتلاك حنان حسين لجواز دبلوماسي إنتقادات كونها ليست دبلوماسية.

وكتب يحيى صالح على صفحته"الحمدلله على سلامة الرفيقة حنان حسين وخروجها من حجز مطار القاهرة الدولي بسبب مصادرة جوازها ببلاغ من سفارة اليمن في القاهرة .

مع خالص الشكر والتقدير لك من تابع قضيتها وتضامن معها رغم تعنت مسؤل السفارة المعين من الدنبوع

وشكر خاص للأخ محمد يحيى الفقيه"