شكرا لمتابعة خبر عن من الحجاب لـ"المايوه".. فنانة شهيرة تثير جدل السوشيال ميديا "صور" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عادت الفنانة حلا شيحة، من مدينة الجونة؛ بعد أن حضرت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وحرصت حلا على إطلاع جمهورها على نشاطاتها هناك ، وكأنها تحرص على العودة للساحة مجددًا بتكثيف نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وظهرت الفنانة بإطلالات متنوعة، حيث ظهرت خلال تواجدها في الجونة لمدرة أسبوع كامل بعد أن تحدثت إلى برنامج "عرب وود" على قناة روتانا سينما،

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وكشفت عن رأيها في فساتين الفنانات خلال المهرجان، مشيرة إلى أنها تعتبر نفسها صاحبة أفضل إطلالة، مشيرة إلى أنها لم تركز في فساتين زميلاتها، لكن مما رأته فأن كل فنانة ارتدت ما تحب.



كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة حلا شيحة على أحد شواطيء مدينة الجونة برفقة العديد من المشاهير ممن حضروا فعاليات مهرجان الجونة في دورته الثالثة.

ظهرت حلا شيحة، وهي ترتدي مايوه بيكيني، وتقف خلف الفنانة دينا الشربيني وإلى جانبها تامر حبيب وعدد من الأصدقاء