شكرا لمتابعة خبر عن عاجل الامارات تنجح بخطوتها الاولى في ختراق صفوف الشرعية في مأرب وتضع اول موطئ قدم لها عسكريا بحجة ضرب حزب الاصلاح..! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - نجحت الإمارات، اليوم الخميس، بتحقيق اول اختراق في جدار سلطة الشرعية في مأرب.

وتمكنت ابوظبي بواسطة السعودية من افتتاح أول مقر للفصائل الموالية لها في المحافظة التي ظلت حكرا على شرعية الرئيس هادي

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وذكرت مصادر اعلامية أن قائد تحالف التحالف في المحافظة حمدان الشمري افتتح مقرا جديداً لما تسمى بـ"غرفة العمليات المشتركة".

وعينت الامارات في وقت سابق صغير عزيز البرلماني الموالي لاسرة عفاش ويد نجل شقيق "صالح" في الساحل الغربي ، قائدا لها.

وكان وزير الدفاع في الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، الفريق ركن محمد علي المقدشي، قد رفض بشدة انشاء هذه الغرفة باعتبارها تخالف القانون اليمني، معتبرا اياها محاولة اماراتية لسحب البساط من تحت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة للجيش اليمني.

ويتمتع قائد الغرفة بصلاحيات اكبر من المقدشي نفسه.

ومن شأن هذه الخطوة توسيع الحرب الاماراتية على قوات الشرعية المتمثلة بالجيش الوطني، خصوصا في ظل استمرار ارسال التعزيزات من الساحل الغربي إلى مأرب وتشييد مدن سكنية لجناح السلفيين الموالي للامارات والمناوئ للشرعية، بحجة ضرب حزب الاصلاح، الذي يعد أكبر المكونات السياسية اليمنية الموالية لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي.

ووفقا لمراقبين فإن الإمارات تحاول انهاء نفوذ قوات الشرعية في مأرب وتعز بالتحضير لمعركة جديدة في هاتين المحافظتين اللتين ظلتا حكرا على قوات الجيش الوطني الموالي للرئيس هادي.