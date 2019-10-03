شكرا لمتابعة خبر عن فنانة شهيرة تتحدث عن " الفاحشة" في واجب عزاء ... وهاكذا جائها الرد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعتذرت الفنانة السورية شكران مرتجى في رسالة عزاء للشابة الفلسطينية إسراء غريب، التي تعرضت للتعنيف والقتل.

وكتبت مرتجى على صفحتها الرسمية في انستغرام قائلة : " سامحينا حبيبتي ولدتي في زمن العار زمن العادات السرية الكل يمارسها ويخرج ليهتف بالشرف والحضارة والعقول المنفتحة".

وأضافت مرتجى في منشورها: لوكان للشرف فم لبصق على القتلة، إن شرعت جرائم الشرف لقطعت أنا الكثير من الألسنة التي تطال الكثير من النساء ظلماً وبهتانا"، منوهة أيضا بالقول : " لو شرعت جرائم الشرف كم رجلا(ذكراً) سيقتل.. البعض طبعا"

كما قامت الفنانة السورية بإرفاق منشورها بثلاث صور للشابة الفلسطينية توسطها صورة وهي تضع قطعة قماش طبي على حاجبها بعد تعرضها للتعنيف والضرب من قبل والدها وإخوتها.

وقد شاركت مرتجى منشورها بوسم أطلقه رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تعاطفهم مع قضية الشابة إسراء غريب والذي جاء فيه : " كلنا إسراء غريب".

وكانت الشابة الفلسطينية إسراء غريب قتلت قبل عدة أيام على يد إخوتها ووالدها بسبب نشرها مقطع فيديو يجمعها بخطيبها أثناء تواجدهم داخل أحد الأماكن العامة .

كما تعرضت غريب بتحريض من ابنة عمها عليها، للضرب بقسوة من قبل إخوتها ما أدى لكسر في عمودها الفقري بحجة إخراج الجن.

ودخلت الشابة المستشفى و شاركت لحظات ألمها مع متابعيها قبل عملها الجراحي و قتلها بالنهاية عن طريق شقيقها الذي قدم من كندا