الاكثر مشاهدة - بعد تصنيف دبي كـ ‘‘قبلة الدعارة’’ الوزير الإماراتي القذر يعلق: لا ارى مشكلة في ذلك خل الناس تستانس (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصنيف دبي كـ ‘‘قبلة الدعارة’’ الوزير الإماراتي القذر يعلق: لا ارى مشكلة في ذلك خل الناس تستانس (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يكاد يجمع الزائرون لدبي عربا كانوا أم عجما، على أن هذه المدينة العربية الخليجية والتي تشكل إحدى الإمارات السبع لدولة الإمارات، هي قبلة الدعارة والقوادين من كل أنحاء العالم. تقارير إعلامية وشهادات متواترة نشرت في وقت سابق، كانت قد كشفت عن العالم الخفي لما يحدث خلف الأبواب المغلقة في فنادق وشقق دبي، بل إن البعض أكد أن الشوارع هي الأخرى أخذت حظها وأضحى بعضها ملاذا للعاهرات واصطياد الزبائن المتعطشين لممارسة الرذيلة أيا كان نوعه. Advertisements ​ ​​​​​​​​​​ ‏وردًا على تلك التقارير يقول وزير السياحه الإماراتي، في فيديو رصده "ناس تايمز" ولم يتمكن من تاريخ المقابلة: لا أرى مشكلة بالدعارة وتعاطي الخمور في الإمارات خل الناس تستانس ‏أي حاجة تريح المواطنين والمقيمين خمر أو girl friend يحضر شهادة ما فى مشكلة.

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