شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حقيقة (الصورة) المتداولة لعربة البث الخاصة بقناتي العربية والحدث وكيف وصلت إلى يد الحوثيين؟ وما... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداولت مواقع وصفحات اخبارية خاصة بالميليشيات الانقلابية في اليمن عربة عسكرية تحمل لاقطا خاصة بالارسال التفلزيوني زعم متداولها انها لقناتي العربية و الحدث .

وسبق تداول الصورة نشر خبر بوقوع محمد العرب اسيرا لدى ميليشيات الحوثي في محافظة صعدة شمال شمال اليمن وهو الخبر الذي تم نفيه لاحقا .

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كشف حقيقة (الصورة) المتداولة لعربة البث الخاصة بقناتي العربية والحدث وكيف وصلت إلى يد الحوثيين؟ وما مصير الاعلامي محمد العرب؟

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المتأمل للصورة يجد بجوارها قارب يبدوا ان مخرج الصورة نسي طمسه مما يؤكد انها التقطت بالقرب من منقطة ساحلية الا اذا كانت صعدة غدت مدينة ساحلية في نظر الحوثيين فذلك امر مختلف ؟

وزعمت هذه المواقع ان اللاقط كان يستخدمه محمد العرب قبل ان يسيطر الحوثيين على المنطقة والمعدات المتواجدة بها مشيرين ان عربة البث الفضائي التابعة لقناة الحدث والعربية ؟

و المتابع للاعلام الحوثي يجده في معظم الاحيان اعلام مظلل يعتمد على التزوير اكثر من الحقائق .

وسبق أن وصف المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي،، حديث الحوثيين عن أسر جنود سعوديين، بأنه "مسرحية مزعومة من إعلام مضلل، وادعاءات".

وحول نشر ميليشيات الحوثي فيديو مؤخرًا حول استهداف قوات سعودية، قال المالكي ،إن الادعاءات التي تصدر من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاتمتّ للحقيقة بصلة,مبيناً أنه من غير المناسب أن يرد التحالف على مثل هذه الادعاءات.

وأوضح العقيد المالكي خلال المؤتمر الدوري لقيادة القوات المشتركة للتحالف اليوم أن التحالف ليس لديه ما يخفيه وبالتالي فإن ما نشره الإعلام الحوثي مجرد مسرحية, مشيراً إلى أن إجمالي خسائر الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في المدة ما بين 16 سبتمبر 2019 حتى 30 سبتمبر 2019 بلغت 421 معدة وسلاح، إلى جانب مقتل 881 شخصا من تلك الميليشيات الحوثية.