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عدن - ياسمين التهامي - طالبات مدرسة26سبتمر الأساسية للبنات بالغيضة يقدمن إذاعة مدرسية كاملة بيوم اللغة المهرية
جهينة يمن: لميس الأصبحي .
استشعارا منهن بأهمية اللغة المهرية في حياة أبناء المهرة و ما تمثله من تراث إنساني مهم يمتد إلى آلاف السنين و حرصا من إدارة مدرسة 26 سبتمبر والمعلمات بيوم اللغة المهرية من الثاني و الثالث من أكتوبر من كل عام.
أدى طالبات مدرسة 26سبتمر الأساسية بمدينة الغيضة اذاعة مدرسية كاملة باللغة المهرية بأداء محترف و متميز جدا.
تضمنت الإذاعةالمدرسية الصباحية فقرة القرآن الكريم و الحديث الشريف و هل تعلم و الحكمة و مقال صغير يتحدث عن الصدق وانشودة تميزت جميع الفقرات بطابع مميز باللغة المهرية أشرفت عليها الأستاذة خديجة علي الشماسي مديرة المدرسة و الاستاذة نور كده.
جرى ترتيب فقرات الإذاعة المدرسية وتنسيقها، حتى ظهرت بشكل أنيق وفقرات غنية بالمعلومات الثرية و الجذابة نالت استحسان كل الحاضرات و غرست في نفوس الطالبات أهمية تعلم اللغة المهرية.
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