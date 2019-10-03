شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة الشهيرة التي أثارت إعجاب جميع الوطن العربي تجري عملية تحول جنسي وتصبح ذكر ..شاهد صور قبل وبعد العملية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - هي إحدى بطلات مسلسل "زواج مصلحة" أو كما يعرف بـ"علاقات معقّدة"، التي فاجأت الجميع بصدمة تحويل جنسها من أنثى إلى ذكر.

إنها الممثلة التركية ايبيك ايسن التي فاجأت الجميع بإعلانها عن تحويل جنسها من أنثى إلى ذكر، بخضوعها لعملية تحويل جنسي، وإختارتت لنفسها إسماً جديداً هو أطلس كاران.



وفي حديثها إلى الصحافة التركية، كشفت كاران إنّها منذ أربع سنوات بدأت بالاستعداد وخضعت منذ سنتين لأوّل عملية تحوّل، وأخفت ذلك عن الجميع، لذلك لم تنتشر عنها أي أخبار من قبل، وانها أرادت إنهاء كل شيء قبل الإعلان عن ذلك.

وأثار إعترافها هذا جدلاً كبيراً في الوسط الفني التركي وبين الجمهور.









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