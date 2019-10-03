مسلحون حوثيون يقتحمون منزل مواطن في ذمار ويقتلون نجله أمام أسرته

الخميس 3 أكتوبر 2019

حوثيون

كتب الخليج 365 ـ ذمار

قالت مصادر محلية في محافظة ذمار إن مسلحين حوثيين اقتحموا منزل أحد المواطنين وقاموا بقتل نجله أمام أفراد أسرته.



وذكرت المصادر أن المواطن يدعى ثابت سعيد معوضة وينتمي إلى مديرية عتمة في المحافظة.

وذكرت المصادر أن المسلحين الحوثين اقتحموا المنزل في الدائري الغربي بمركز المحافظة وأرعبوا الأسرة قبل أن يقوموا بقتل نجل مالكه.

ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول دوافع الجريمة التي تتكرر كثيرا في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا.

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وتشهد محافظة ذمار الخاضعة لسيطرة المليشيا منذ العام 2014 انفلاتا أمنيا غير مسبوق.

إلى ذلك، شكا عدد من أهالي مدينة ذمار من انتشار عصابات السرقات والسطو على منازلهم في أوقات متأخرة من الليل.

وقال شهود عيان إن عصابات ليلية انتشرت بشكل لافت مؤخراً في عدة أحياء وشوارع بمدينة ذمار، في ظل تجاهل من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للمليشيات الحوثية.

وشكى الأهالي في المدينة من سرقة ألواح شمسية من أسطح منازلهم في أوقات متأخرة من الليل، كما شكا مواطن يدعى "محمد العنسي" من سرقة دراجته النارية من حوش المنزل.

وأكدت مصادر محلية أنها تقدمت بشكوى إلى أقسام الشرطة القريبة منهم، ولاحظوا عدم وجود أي تجاوب معهم.

ووفق المصادر فإن بعض الأهالي ضبطوا لصاً أثناء محاولته تفكيك وسرقة دينمو خاصة برفع الماء، وسلموه لإدارة أمن مدينة ذمار، وتفاجأوا في اليوم التالي بخروجه من السجن.