الجوف.. حملة رقابة وتفتيش على المطاعم والمخابز والبوافي

الخميس 3 أكتوبر 2019 التفتيش على المطاعم _ أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365 نفذ مكتب الشؤون الاجتماعية ومكاتب الأشغال العامة والصحة والصناعة والتجارة والسياحة بمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، خلال الأيام الماضية ، حملة رقابة وتفتيش على المطاعم والبوافي والمخابز لتقييمها في النظافة ومدى الالتزام باقتناء وسائل الصحة والسلامة.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" فقد هدفت الحملة التي استمرت لعدة أيام الى جمع البيانات والمعلومات اللازمة للمنشاة المعنية وتقييم وضعها وتسجيل المخالفات التي رصدتها اللجنة وصياغة حلول مناسبة لتحسين الاداء. وقامت اللجنة من خلال النزول الميداني المكثف بإعداد ملف متكامل يحتوي على كافة المعلومات الخاصة بتلك المنشآت وتحليل البيانات الخاصة بها وتسجيل الملاحظات والنقاط التي يجب على المنشاة الالتزام بها.

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