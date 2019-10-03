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الحوثية تقصف مواقع المشتركة في الفازة جنوبي الحديدة 

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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الخميس 3 أكتوبر 2019

ميليشيا الحوثي

ميليشيا الحوثي

الحوثية تقصف مواقع المشتركة في الفازة جنوبي الحديدة 

كتب

الحديدة - الخليج 365

واصلت المليشيات الحوثية الذراع الإيرانية في اليمن سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ظهر اليوم الخميس. 

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وأفادت مصادر عسكرية ميدانية في منطقة الفازة أن مليشيات الحوثي قصفت بقذائف مدفعية الهاوزر وبعدد من قذائف B10 ، المواقع التي يتمركز فيها جنود القوات المشتركة بشكل عنيف. 

وأضافت المصادر عن قيام مسلحي مليشيات الحوثي بإطلاق النار بشكل مكثف على المواقع عقب عمليات القصف ، واستخدمت خلال الإستهداف مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة من عيار 12.7 وعيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا ، كما أطلقت النار من الأسلحة القناصة صوب المواقع. 

 يُشار إلى أن التصعيد اليومي لمليشيات الحوثي في مختلف مناطق محافظة الحديدة يأتي في إطار مساعيها لإفشال عملية السلام المتمثلة بالهدنة الأممية لوقف إطلاق النار وإتفاقية السويد التي انطلقت في 18 ديسمبر 2018. 

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