رواية شرطة تعز حول مقتل مرافقي المحافظ بالتربة  

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الخميس 3 أكتوبر 2019
شرطة محافظة تعز
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تعز - الخليج 365
كشفت شرطة محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، اليوم الخميس، عن جانب من الجريمة التي وقعت بمدينة التربة وأدت لمقتل 2 من مرافقي محافظ المحافظة.
ووفق شرطة تعز، صرح مصدر أمني بإدارة شرطة مديرية الشمايتين " حول ماحصل اليوم في مدينة التربة من جريمة جنائية ، حيث أوضح المصدر بأن الحادثة الجنائية بحسب المعلومات الأولية المتوفرة بدأت بمشادة كلامية بين أحد أفراد طقم عسكري وسيارة هايلوكس تحمل مسلحين ، حيث تطورت المشادة الكلامية لتبادل إطلاق النار بين الطقم العسكري وأفراد السيارة الهيلوكس أدت إلى مقتل أسامة عبدالحكيم الأشعري وأشرف عبدالجبار الذبحاني والذي تشير المعلومات انها يعملان مرافقين لمحافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان وإصابة ٤ إخرين.
وأكد المصدر الأمني، بأن شرطة الشمايتين والبحث الجنائي وقوات الأمن الخاص وفور وقوع الحادثة ، تحركت وفق الإجراءات القانونية اللازمة ، و تبذل قصار جهدها لاحتواء الإشكالية و وملاحقة الجناة و القبض عليهم وتسليمهم للعدالة ، و كشف تفاصيل الحادث الأليمة.
ودعا المصدر في ذات الوقت جميع المعنيين بضبط النفس وتجنيب مدينة التربة الصراع وعدم استغلال الحادثة وتوظيفها لاشاعة الفوضى و الإخلال بأمن المدينة ، مشددا على أن الأجهزة الأمنية لن تتوانى في ضبط الجناة ايا كانوا ، و تطبيق القانون.
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