المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية بالجبلية جنوب الحديدة 

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الخميس 3 أكتوبر 2019
صورة أرشيفية
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الحديدة - الخليج 365
تمكنت القوات المشتركة من إحباط محاولة تسلل قامت بها عناصر مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن بمنطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن.
وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن عناصر من مليشيات الحوثي حاولت التسلل صوب مواقع القوات المشتركة شمال الجبلية ، وتمكنت القوات من رصد تلك العناصر والتعامل معها بقوة وحزم ، وأحبطت محاولة التسلل.
وأضافت المصادر أن القوات المشتركة خاضت في الأثناء اشتباكات عنيفة مع عناصر المليشيات بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ، وتكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.
وترفض المليشيات المدعومة من إيران الإلتزام ببنود الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار ، إذ كثفت من عمليات التصعيد على أكثر من محور في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة منذ بدء سريان الهدنة أواخر العام المنصرم.
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