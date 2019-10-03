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المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية بالجبلية جنوب الحديدة 

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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الخميس 3 أكتوبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية بالجبلية جنوب الحديدة 

كتب

الحديدة - الخليج 365

تمكنت القوات المشتركة من إحباط محاولة تسلل قامت بها عناصر مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن بمنطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن. 

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 وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن عناصر من مليشيات الحوثي حاولت التسلل صوب مواقع القوات المشتركة شمال الجبلية ، وتمكنت القوات من رصد تلك العناصر والتعامل معها بقوة وحزم ، وأحبطت محاولة التسلل. 

وأضافت المصادر أن القوات المشتركة خاضت في الأثناء اشتباكات عنيفة مع عناصر المليشيات بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ، وتكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار. 

وترفض المليشيات المدعومة من إيران الإلتزام ببنود الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار ، إذ كثفت من عمليات التصعيد على أكثر من محور في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة منذ بدء سريان الهدنة أواخر العام المنصرم. 

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