المشتركة تحبط محاولة تسلل حوثية بالجبلية جنوب الحديدة 

الخميس 3 أكتوبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الحديدة - الخليج 365

تمكنت القوات المشتركة من إحباط محاولة تسلل قامت بها عناصر مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن بمنطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن.

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وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن عناصر من مليشيات الحوثي حاولت التسلل صوب مواقع القوات المشتركة شمال الجبلية ، وتمكنت القوات من رصد تلك العناصر والتعامل معها بقوة وحزم ، وأحبطت محاولة التسلل.

وأضافت المصادر أن القوات المشتركة خاضت في الأثناء اشتباكات عنيفة مع عناصر المليشيات بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ، وتكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

وترفض المليشيات المدعومة من إيران الإلتزام ببنود الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار ، إذ كثفت من عمليات التصعيد على أكثر من محور في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة منذ بدء سريان الهدنة أواخر العام المنصرم.