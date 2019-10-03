بالصور.. قيادات شرطة تعز تعقد الإجتماع الدوري للوقوف حول آخر المستجدات  

الخميس 3 أكتوبر 2019

قيادات شرطة تعز أثناء الإجتماع

كتب الخليج 365

إنعقد صباح اليوم الخميس بمبنى إدارة عام شرطة محافظة تعز الإجتماع الدوري لقيادات شرطة محافظة تعز برئاسة مدير عام الشرطة العميد منصور الأكحلي.



ووقف الإجتماع حول آخر المستجدات الأمنية حيث تحدث العميد منصور الأكحلي عن ماتم إنجازه خلال الثلاثة الفصول الماضية من العام ٢٠١٩م وفقا للخطة والإستراتيجية الأمنية مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود فيما تبقى من العام الحالي ورفع مستوى الأداء الأمني

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كما تحدث العميد الأكحلي عن النجاح الأمني الذي تشهده محافظة تعز مشيدا بالجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية من قبل الأجهزة الأمنية والبحث الجنائي والتي تمكن رجال الأمن فيها من ضبط عدد من المطلوبين أمنيا في قضايا قتل والقاء القبض على المتهم الرئيسي بسرقة منزل الدكتور الأهدل وإحالتهم إلى السجن لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الأمنية والإستماع للإجراءات حيال كل قضية ومعالجة القصور وتعزيز القضايا الإيجابية لما في ذلك المصلحة العامة.

حضر الإجتماع نائب مدير عام شرطة محافظة تعز العقيد أنيس الشميري ومساعد مدير عام شرطة محافظة تعز لشؤون الأحياء العقيد سمير الأشبط ومدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العقيد أحمد الأهدل ومدراء االمصالح والادارات وامن المديريات وقادة الوحدات الامنية.