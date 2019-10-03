رئيس الحكومة يوجه باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات السيول بلحج

الخميس 3 أكتوبر 2019

رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك

كتب الخليج 365 ـ متابعات

وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، باتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات سيول الأمطار التي اجتاحت محافظة لحج، مشددا على ضرورة ان تكون الأولوية الان لعمليات الإنقاذ والإيواء وإعادة فتح الطرقات.

Advertisements

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس الوزراء، اليوم الخميس، مع محافظ لحج ، اللواء احمد عبدالله التركي.

واطلع رئيس الوزراء على الاضرار التي أحدثتها سيول الأمطار التي اجتاحت المحافظة مؤخرا بما في ذلك تضرر مخيمات النازحين وكذلك الأضرار الأخرى في المنازل وممتلكات المزارعين والدمار الذي حدث للطرقات، خاصة في الحوطة عاصمة المحافظة ومديريتي طور الباحة والمضاربة وبقية المديريات.

وشدد رئيس الحكومة، على أهمية حصر الأضرار وإيصال المعونات و المساعدات للمتضررين المستحقين فعليا، بالتنسيق مع قوات تحالف الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، والمنظمات الأممية والدولية الاغاثية.. لافتا إلى ضرورة مضاعفة الجهود لفتح الطرقات المقطوعة أو التي تعرضت للدمار نتيجة السيول وكذا إزالة المخلفات الناتجة عنها.

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجان على مستوى المديريات المتضررة لحصر الأضرار والرفع بشكل عاجل بالاحتياجات الملحة لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.