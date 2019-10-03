بالصور.. مسؤولان بتعز يزوران لجان توزيع الإغاثة التابعة لمنظمة كير 

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الخميس 3 أكتوبر 2019
مسؤولان بتعز يزوران لجان توزيع الإغاثة التابعة لمنظمة كير
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تعز - الخليج 365
زار مسؤولان في محافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، اليوم الخميس، لجان توزيع الإغاثة التابعة لمنظمة كير.
ووفق متابعة "الخليج 365"، قام صباح اليوم وكيل محافظة تعز لشؤون الدفاع والأمن ومدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي بزيارة تفقدية للجان توزيع الإغاثة التابعة لمنظمة كير.
وفي الزيارة أكد وكيل المحافظة ومدير عام شرطة تعز على أهمية إستمرار صرف الإغاثة للمواطنين مؤكدين بأن الأجهزة الأمنية ستقوم بواجباتها كاملة في تأمين لجان صرف الإغاثة لضمان استمرار عملها.
كما أكد العميد الأكحلي خلال الزيارة على أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم الرئيسي بإطلاق النار على أحد الموظفين في منظمة كير الإسبوع الماضي وإيداعه السجن لاستكمال اجراءات التحقيق وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه داعيا منظمة كير الإستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية لجميع المواطنين.
رافقهم في الزيارة مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العقيد أحمد الأهدل.
ومساء أمس، تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة تعز من القاء القبض على المتهم بإطلاق النار على أحد موظفي منظمة كير الإسبوع الماضي المدعو (ع. ن).
وفي التفاصيل، تمكنت الأجهزة الأمنية بعد عملية رصد ومتابعة وتحريات من قبل البحث الجنائي من ضبط المتهم وإيداعه السجن لاستكمال اجراءات التحقيق وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
ودعت شرطة تعز جميع المواطنين بالتعاون معها والإبلاغ الفوري عن أي حوادث مخلة بالأمن أو تواجد لأي أفراد مطلوبين أمنيا لما في ذلك المصلحة العامة وبما يسهم في تعزيز الأمن والإستقرار في المحافظة.
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