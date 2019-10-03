الاتحاد الأوربي يبدي استعداده لتقدم الدعم الفني للبنك المركزي اليمني

الخميس 3 أكتوبر 2019 الدكتور نجيب العوج كتب الخليج 365 ـ متابعات ناقش وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، اليوم الخميس، مع سفير الاتحاد الاوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج، دعم قطاعي التعليم والصحة والقطاع الخاص في عملية اعادة الاعمار واعادة تأهيله بما يوجد بيئة ملائمه لعودة رأس المال الوطني المهاجر للمشاركة في إعادة البناء.

Advertisements وخلال اللقاء أكد وزير التخطيط مواصلة تقديم التسهيلات والتراخيص لكافة المنظمات الدولية العاملة في اليمن. بدوره ابدى السفير جروندبرج استعداد الاتحاد الاوروبي تقديم الدعم وبناء القدرات والدعم الفني للبنك المركزي اليمني لمواصلة دوره في انعاش الاقتصاد. واكد سفير الاتحاد الأوربي لدى اليمن مواصلة الدعم وتوطيد الشراكة الحقيقة مع الحكومة اليمنية ووقوف الاتحاد الاوروبي مع وحدة وسلامة الاراضي اليمنية.

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