خاص.. تمرد العشرات من الجنود المحسوبين على الإصلاح بما يعرف باللواء 170 بتعز 

الخميس 3 أكتوبر 2019

الجنود المحسوبين على حزب الإصلاح إخوان اليمن

كتب الخليج 365 - علي كامل:

تمرد العشرات من الجنود المحسوبين على حزب الإصلاح "إخوان اليمن"، بما يعرف باللواء 170 بمحافظة تعز.



وقالت مصادر خاصة لمراسل" الخليج 365"، إن العشرات من المجندين تظاهروا أمام مبنى ديوان المحافظة المؤقت وسط المدينة وقطعوا شارع جمال , احتجاجا على الإفراج عن متهمين بقتل الجندي " خليل مدهش الشرعبي " وطالبوا بسرعة محاسبة من وصفوهم بـ"المتسترين" على خروج الجناة من السجن المركزي , رغم وجود أحكام قضائية بحبس الجناة حتى يتم البت في القضية.

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وفي التفاصيل، ذكرت المصادر أن العشرات من جنود اللواء الذي يقوده القيادي الإصلاحي عبده حمود الصغير قطعوا طريق الضباب الرابط بين مدينتي تعز والتربة، احتجاجا على عدم عدم صرف مرتباتهم منذ اربعة أشهر.

وأضافت المصادر، أن الجنود رفضوا أوامر بفتح الطريق الذي ظل مغلقا لساعات وأدى الى تكدس المسافرين والمركبات على جانبي الطريق.

مشيرة إلى أن قطع الطريق أصبح أسلوب التعبير عن غضب وتمرد واحتجاج للمجندين في معسكرات الإصلاح في تعز.

إلى ذلك، تظاهر العشرات من المجندين أمام مبنى ديوان المحافظة المؤقت وسط المدينة وقطعوا شارع جمال، احتجاجا على الافراج عن متهمين بقتل الجندي " خليل مدهش الشرعبي " وطالبوا بسرعة محاسبة من وصفوهم بـ "المتسترين" على خروج الجناة من السجن المركزي , رغم وجود أحكام قضائية بحبس الجناة حتى يتم البت في القضية.

وتشهد مناطق سيطرة قوات حزب الاصلاح والقوات الموالية للتحالف حالة من الفوضى الامنية الخطيرة.