بالصور.. مسؤولون بتعز يطمئنون على صحة المقدم موسى شداد 

الخميس 3 أكتوبر 2019

مسؤولون بتعز يطمئنون على صحة المقدم موسى شداد

كتب تعز - الخليج 365

زار مسؤولون بمحافظة تعز، جنوب صنعاء 256كم، اليوم الخميس، أحد الضباط الذي أصيب خلال قيامه بضبط المتهم الرئيسي بسرقة منزل الدكتور الأهدل.



ووفق متابعة "الخليج 365"، قام صباح وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري ومدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي والدكتور عبدالله مرشد الأهدل بزيارة إلى مستشفى الروضة للإطمئنان على صحة نائب رئيس قسم التحريات المقدم موسى شداد ومرافقه الشخصي واللذين إصيبا أثناء قيامهما بضبط المتهم الرئيسي بسرقة منزل الدكتور الأهدل.

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وفي الزيارة عبرالعميد منصور الأكحلي عن شكره وتقديره للمقدم موسى شداد على الدور البطولي الذي قام برفقة أفراد الأمن والبحث الجنائي في ضبط وملاحقة المتهمين بسرقة منزل الأهدل مؤكدا بأن الأجهزة الأمنية ستقوم بواجبها في حفظ الأمن والإستقرار وحماية ممتلكات المواطنين وحفظ حقوقهم ولن تتهاون مطلقا في فرض الأمن وبسط نفوذ الدولة.

من جهته عبر الدكتور عبدالله الأهدل عن شكره وتقديره للجهود التي بذلتها إدارة عام شرطة محافظة تعز والبحث الجنائي والتي أثمرت في ضبط المتهم الرئيسي بالسرقة واستعادة كافة المسروقات

كما ثمن الدكتور الأهدل التضحيات التي قدمها أفراد الأمن والبحث الجنائي والتي أصيب فيها المقدم موسى شداد ومرافقه الشخصي أثناء ملاحقة المطلوبين مؤكدا في ذات الوقت بأن الأجهزة الأمنية سلمت له كافة المسروقات كاملة دون أي نقص.

من جانبه عبر المقدم موسى شداد عن امتنانه وعرفانه لهذه الزيارة من قبل الوكيل لشؤون الدفاع والأمن ومدير عام شرطة محافظة تعز والدكتور الأهدل وحرصهم على سلامة أفراد الأمن مؤكدا بأننا كضباط أمن لن يثنينا أي شيء عن القيام بواجباتنا وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

رافقه خلال الزيارة مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العقيد أحمد الأهدل.