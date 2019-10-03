بعد تسلمها مهمة الإشراف عليه.. "الثقافة السعودية " تُحدد موعد الانطلاقة الجديدة لمهرجان "الجنادرية"

الخميس 3 أكتوبر 2019

مهرجان الجنادرية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت وزارة الثقافة السعودية موعد الانطلاقة الجديدة للمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" في نوفمبر 2020م، وذلك بعد تسلّمها مهمة الإشراف على المهرجان من وزارة الحرس الوطني في شهر يوليو الماضي. وقال المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة، عبدالكريم الحميد، إن الوزارة تسعى لتطوير المحتوى الثقافي للمهرجان وتقديم فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة تعكس عمق التراث الوطني.

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وأشار الحميد إلى أن الوزارة تدرس زيادة أيام فترته التشغيلية، ضمن خطة استراتيجية تستمر لثلاث سنوات مقبلة لضمان ظهوره بالشكل الذي يليق بمكانة المملكة.

يذكر أن الدورة المقبلة من المهرجان ستكون الأولى التي تنظمها وزارة الثقافة، وذلك بعد 34 دورة سابقة نظمتها وزارة الحرس الوطني بدءاً من عام 1985م.