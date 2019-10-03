بحضور العكبرى .. اختتام ورشة العمل حول سبل إدارة الأزمات

الخميس 3 أكتوبر 2019

جانب من الندوة

كتب القاهرة - خاص

اختتمت اليوم في العاصمة المصرية، القاهرة، ورشة العمل تحت عنوان سبل ادارة الأزمات والتي نظمتها المندوبية الدائمة للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الادارية التابعة لجامعة الدول العربية، في إطار التعاون والتنسيق المشترك، وذلك من الفترة 1 إلى 3 اكتوبر الجاري بمشاركة 37 متدرب و متدربه.

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وشملت جلسات العمل موضوعات متعلقة في مجال الأسس المنهجية لعلم ادارة الأزمات وخطوات ومهارات التعامل معها بالإضافة الى كيفية تكوين منظومة ادارة الازمات ، واختيار وتدريب فريق ادارة الأزمة وعدد من الموضوعات ذات الصلة.

من جهته، أشاد المندوب الدائم لبلادنا في جامعة الدول العربية السفير رياض العكبري بمستوى تنفيذ الورشة والموضوعات المدرجة في أعمالها وحسن الإعداد والترتيب، مشيداً بالمحتوى والمعارف التي تلقاها المشاركين في الورشة، معبرا عن شكره للمنظمة العربية للتنمية العربية على اقامة عدد من ورش العمل بالتنسيق مع المندوبية الدائمة في الفترة المنصرمة. كما تم الإنفاق على تنظيم عدد من الفعاليات المشتركة خلال الفترة القادمة.

وفي ختام الورشة قام السفير رياض العكبري ومعه القائم بأعمال رئيس المنظمة العربية - مدير التدريب طارق سلام، ودكتور ماجد المطيري مدير ادارة التدريب في الامانة العامة لجامعة الدول العربية واللواء شفيق شوقي بتوزيع الشهادات التقديرية للمشاركين.