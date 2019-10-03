شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل غارات عنيفة تستهدف صنعاء والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف ثلاث غارات على صنعاء. جديد "الخليج 365": Advertisements وذكر مصدر محلي أن طيران التحالف قصف مناطق الجرشب ويام في مديرية نهم بصنعاء.

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