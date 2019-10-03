شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الهجوم على حراسة محافظ تعز ومحاولة نهب سيارته ومقتل عدد من حراسة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر عن حدوث مواجهات عنيفة تشهدها مدينة التربة جنوبي محافظة تعز.

وقالت المصادر بأن المواجهات تأتي في اعقاب هجوم قامت به عناصر من مليشيات الحشد الاصلاحية على حراسة المحافظ / نبيل شمسان.

واوضحت المصادر بأن عناصر مليشيات الاصلاح وهم عناصر من اللواء الرابع مشاه بقيادة المدعو/ بهاء القدسي احد قيادات اللواء 17 مشاه ، اقدمت على مهاجمة حراسة المحافظة ظهر اليوم.

مشيرة الى ان عناصر مليشيات الاصلاح اعتدت على حراسة المحافظة التي كانت على متن سيارة تابعة للمحافظ وسط السوق العام بمدينة التربة.

مضيفة بأن عناصر المليشيات هاجمت عناصر حراسة المحافظ وباشرتهم بإطلاق الرصاص بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل بهدف نهب السيارة ( هيلوكس ).

واسفر ذلك بحسب المصادر الى مقتل عنصران من حراسة المحافظ وهما / اسامة عبدالحكيم الاشعري , اشرف عبدالجبار المدار واصابة ثالث يدعى / امراد عبدالحكيم (اخ القتيل اسامة) ، بالاضافة الى اصابة إمراة كانت مارة بالطريق.

المصادر اضافت بان عناصر المليشيات وعقب الاعتداء على حراسة المحافظة ظهر اليوم، قامت باعتراض طريق / اسامة الحصبري وهو احد قيادات كتائب ابي العباس والذي تصادف وجوده في السوق ، وقامت بالاعتداء عليه ونهب سلاحه.

وكشفت المصادر بأن اشتباكات عنيفة شهدتها المدينة عقب حادثة الاعتداء ، بين مليشيات الحشد وعناصر حراسة المحافظ بشكل عنيف ما اسفر عن مقتل احد عناصر مليشيات الحشد.

المصادر أكدت بان الاشتباكات توسعت داخل مدينة التربة ، وسط تعزيزات عسكرية تصل الى المدينة.

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وقالت المصادر بان قيادة القوات الخاصة استقدمت تعزيزات عسكرية الى المدينة تمثلت بستة اطقم.

المصادر حذرت من محاولات مليشيات الاصلاح تفجير صراع شامل في منطقة الحجرية بريف تعز.

حيث كشفت المصادر بأن قوات تابعة للواء الرابع قامت بقطع الطريق والتمترس في عدد من المباني والعمارات في المدينة واستقدمت تعزيزات عسكرية.

مشيرة الى قيام عناصر اللواء الرابع باستهداف معسكر بيحان التابع للواء 35 مدرع المطل على مدينة التربة بالضرب عليه بالاسلحة المتوسطة من مواقع اللواء الرابع في منطقة الشرف.

وحذرت المصادر من محاولات مليشيات الحشد لتفجير الصراع بشكل واسع وجر قوات اللواء 35 اليه.

الجدير بالذكر بان حادثة الاعتداء على حراسة المحافظ سبقها قيام عناصر من مليشيات الحشد باستهداف منزل المحافظ بالمدينة ليلة الثلاثاء الماضي برمي قنبلة صوتية على المنزل.

وقالت المصادر بأن حوادث الاعتداء تأتي بالتزامن مع انباء عن اعتزام المحافظ / نبيل شمسان العودة الى المدينة وممارسة مهمامه منها.

ويتواجد المحافظ منذ اكثر من 6 اشهر خارج البلاد ، بعد تمرد قيادات عسكرية محسوبة على الاصلاح على قرارته لأكثر من مرة وبخاصة وقف الحملة الأمنية التي شنتها على المدينة القديمة في مارس الماضي.

وغادر عقب ذلك المحافظ مدينة تعز ، وتقدم بطلب الى قيادة الشرعية – بحسب المصادر – بإقالة هذه القيادات المتمردة .

