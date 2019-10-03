اشتباكات عنيفة الأن بين القوات الحكومية ومليشيا الانتقالي في محافظة شبوة . (حصيلة أولية)

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صنعاء - ياسمين الخيامي - تدور اشتباكات عنيفة في هذه الاثناء بين القوات الحكومية وعناصر الانتقالي في مديرية الروضة بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن . وقالت مصادر محلية ان مواجهات عنيفة اندلعت عصر اليوم بين القوات الحكومية ومسلحي الانتقالي في منطقة المجازة بمفرق مديرية الروضة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: عـــاجـــل : تفجر ثورة شعبية عارمة في هذه الدولة العربية وجموع الشعب تجتاح العاصمة وتستولي على المطار وسقوط اكثر من 200 شخص (تفاصيل طارئة+صور) عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة مزلزلة عن قناة المسيرة ويكشف ما يدور خلف الكواليس في استديوهات لبنان ويعلن الانهيار الشامل شاهد : زوجة حاكم دبي في شوارع لندن بملابس مثيرة للغاية أصابت محمد بن راشد بالجنون (صور صادمة) Advertisements الشرعية تعلن نجاح بناء تحالف دولي جديد لصالح اليمن وتنجح في إزاحة الإمارات .. ودولة عظمى تساندها .. وهذا موقف السعودية عاجل : أكبر صحيفة عربية تفاجئ العالم وتعلن عن الضحية القادمة من الحكام العرب وتكشف عن مرحلة جديدة من الربيع العربي .. شاهد صدق أو لا تصدق .. أجمل مذيعة بالوطن العربي تخلع ملابسها على الهواء مباشرة .. ومواقع التواصل الإجتماعي تشتعل غضباً (شاهد فيديو) عـــاجـــل .. "محمد بن سلمان" يصدم الجميع و يصدر قبل قليل هذا الأمر الملكي المفاجئ والسعوديون يخرجون إلى الشوارع .. شاهد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واكدت المصادر ان توتر امني يخيم على مديريات شبوة عقب حشد الانتقالي لانصاره للتظاهر في مدينة عزان صباح اليوم للمطالبة بعودة قوات النخبة الشبوانية لتولي المهام الامنية . وتوجه قيادات الامتقالي اتهامات للقوات الحكومية على قمع المتظاهرين بقوة السلاح مما تسبب الى سقوط قتيل وعدد من الجرحى بالاضافة الى اعتقال العشرات من انصار الانتقالي, فيما تأكد مصادر محايدة بأن المتظاهرين اكملوا وقفتهم الاحتجاجية تحت حماية قوات الامن الحكومية

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